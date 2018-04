Trenta volontari impegnati nella pulizia della spiaggia libera a Senigallia – FOTO Giunti da Emilia-Romagna e Marche, su iniziativa di Sea Shepherd Italia con Diatomea, Comitato Protezione Fratino e Comune

Domenica 25 marzo si è svolta una pulizia della spiaggia libera di Senigallia organizzata dall’organizzazione per la salvaguardia marina Sea Shepherd Italia ed in collaborazione con Diatomea Natura e Trekking, il Comitato Nazionale per la Protezione del Fratino ed il comune di Senigallia.

Il tratto di costa oggetto della raccolta rifiuti è di particolare importanza naturalistica in quanto sede di nidificazione dei fratini, una specie protetta di uccelli di ripa. Durante il corso della mattinata i partecipanti (volontari di Sea Shepherd, naturalisti e cittadini) hanno raccolto quaranta sacchi di rifiuti.

L’evento, organizzato da Sea Shepherd Italia, da Diatomea e dal Comitato Nazionale per la protezione del Fratino, ha visto la partecipazione di una trentina di persone venute da Emilia Romagna e Marche tra volontari Sea Shepherd, naturalisti esperti di conservazione dell’ambiente costiero, attivisti e passanti. Le attività di raccolta rifiuti hanno interessato un tratto di spiaggia su lungomare Mameli, area di particolare importanza naturalistica perché utilizzata dai fratini (una specie protetta di uccelli di ripa) per nidificare. Durante il corso della pulizia, i naturalisti Niki Morganti e Francesca Morici hanno ispezionato il tratto di duna interessato, verificando la presenza di fratini ed assicurandosi che le attività di pulizia non interferissero con la costruzione dei nidi. Inoltre, sono state fornite informazioni naturalistiche sulla zona a tutti i partecipanti. Al momento sono stati identificati tre nidi di fratino, due dei quali individuati e messi in sicurezza durate la mattinata di domenica.

L’evento è stato accolto molto positivamente da cittadini e passanti, diversi dei quali si sono uniti alle attività di pulizia.

Durante la raccolta i partecipanti hanno riempito quaranta sacchi di rifiuti come reti per la coltivazione di cozze, pezzi di plastica varia, cannucce, tappi di bottiglie e molto altro.

L’evento è stato un successo sia in termini di efficacia che di accoglienza e verrà molto probabilmente ripetuto in estate al termine del periodo di nidificazione.

