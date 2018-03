Calcio: Magi Galluzzi (FC Vigor Senigallia) non sbaglia dal dischetto, Marche in finale Al Torneo delle Regioni la rappresentativa juniores batte l'Emilia Romagna ai rigori: segna pure il senigalliese

Marche in finale al Torneo delle Regioni di calcio a 11, categoria juniores.

La selezione regionale, che schiera tre giocatori senigalliesi (Magi Galluzzi e Giobellina dell’FC Vigor e Gresta dell’Olimpia Marzocca), ha superato 4-3 dopo i calci di rigore l’Emilia Romagna nella semifinale di Torre de’ Passeri di giovedì 29 marzo.



La partita era finita 1-1 col marchigiano Sulejmani che aveva pareggiato al 72′ il gol di Nisi (al 55′).

Nei tiri dal dischetto decisivo il portiere Ducci (due parati) ma anche il senigalliese Magi Galluzzi, che ha firmato uno dei tre rigori marchigiani.

Finale sabato 31 marzo, alle ore 15, contro il Friuli Venezia Giulia.

Torneo delle Regioni anche nella pallacanestro, anche qui con una rappresentanza senigalliese: nella prima partita della manifestazione, in svolgimento in Lombardia, la selezione marchigiana ha dilagato con l’Umbria 83-43: 6 punti per Tombari della Pallacanestro Senigallia, partito in quintetto, 4 per Ciacci, suo compagno di club.