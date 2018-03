Portate sulle vostre tavole di Pasqua il piatto della chef Laura Rango Roast-beef di razza marchigiana con sapa, confettura di fichi, profumo "d'orzo mondo" tostato e gobbi di Trodica

Su Senigallia Notizie prosegue la collaborazione, che sta riscuotendo un grande successo di letture, avviata insieme all’Associazione Cuochi Ancona, che ci concede la pubblicazione delle ricette firmate da un lungo elenco di chef marchigiani, le quali sono già state raccolte nel volume Marche Chef.

Come accade da molti mesi, Senigallia Notizie dedica uno spazio settimanale alle ricette di cucina, con le quali anche voi lettori potete provare a cimentarvi.

La ricetta che pubblichiamo è firmata dalla chef Laura Rango, che propone a voi lettori un secondo di carne che sarebbe perfetto per il vostro menù del pranzo di Pasqua… Perchè non provate a cucinarlo e presentarlo ai vostri ospiti?

Roast-beef di razza marchigiana con sapa, confettura di fichi, profumo “d’orzo mondo” tostato e gobbi di Trodica

Ingredienti per 10 persone

1,8 kg roast-beef di razza Marchigiana

350 gr confettura di fichi

2 dl vino bianco secco

2 dl olio E.V.O. di “Mignola”

2 dl brodo di carne

1 dl sapa

15 gr di caffè d’ “orzo mondo” tostato

40 gr sedano

50 gr carote

50 gr cipolle

1 spicchio d’aglio

Sale e pepe q.b.

1 rametto di rosmarino

1 kg “gobbi di Trodica”

Procedimento

Parare la carne di vitello e condire con rosmarino, sale e pepe; legare con spago da cucina in modo che la carne non si deformi in cottura. Rosolare il vitello in teglia ben calda fino a formare una crosticina sulla superficie. Successivamente mettere in forno a 200°C aggiungendo l’olio ed il trito di verdure. Sfumare con del vino bianco e cuocere per circa 1 ora, aggiungendo brodo di tanto in tanto.

Mondare e lavare i “gobbi” e bollire in abbondante acqua salata.

A parte, preparare una tazzina di caffé d’ “orzo mondo”.

A cottura della carne ultimata, filtrare il liquido di cottura rimasto; aggiungere la marmellata di fichi ed il caffé d’orzo. Sobbollire per 2 minuti circa.

Servire la carne tagliata a fette con la salsa di fichi, la sapa accompagnata dai gobbi ed irrorare il tutto con “olio di Mignola”.

Ricetta della chef Laura Rango, tratta dal volume Marche Chef