Toponomastica al femminile: protocollo d’intesa tra Anci Marche e CPO Siglato dai Presidenti Maurizio Mangialardi e Meri Marziali. Sollecitare amministrazioni comunali a più equa rappresentanza

Protocollo d’intesa per la toponomastica al femminile. E’ stato siglato dai Presidenti dell’Anci regionale, Maurizio Mangialardi, e della Commissione pari opportunità, Meri Marziali, nel corso di un incontro a Palazzo delle Marche.

In base alle ricerche effettuate dall’associazione “Toponomastica femminile”, in Italia per 100 strade intitolate a uomini ce ne sono solo 8 dedicate alle donne. La situazione marchigiana non è migliore ed i dati dei capoluoghi di provincia lo confermano: Ancona conta 306 intitolazioni al maschile e 13 al femminile; Ascoli Piceno 222 e 17; Fermo 293 e 15; Macerata 255 e 18; Pesaro 563 e 26.