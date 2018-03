Pasqua, 400mila uova di cioccolato sulle tavole delle Marche 561 imprese artigiane della Regione coinvolte in preparazione di dolci al cioccolato. Un terzo delle uova di produzione artigianale

Duecentotrenta milioni di euro di cui più di 5 milioni nelle Marche. A tanto ammonta il mercato delle uova di cioccolato pasquali, secondo una indagine condotta dal Centro studi CNA in collaborazione con CNA Agroalimentare tra gli iscritti alla Confederazione. Un mercato da maneggiare con cura, quindi, non solo per la fragilità delle uova.

L’indagine stima che a Pasqua 2018 si consumeranno oltre 15 milioni di uova, vendute ai consumatori mediamente a 15 euro l’una e tra i 38 e i 40 euro al chilo. Quasi 400 mila saranno le uova pasquali sulle tavole dei marchigiani. Un terzo delle uova pasquali è di produzione artigianale. Al vertice delle preferenze i prodotti “from bean to bar” (letteralmente: dalla fava di cacao alla barretta), vale a dire i cioccolatieri che controllano l’intera filiera.