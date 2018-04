Marche: il 14% degli autobus da noleggio non è in regola con la revisione I dati del Ministero dei Trasporti riguardano mezzi impiegati per trasporto persone, gite scolastiche, tour turistici

Secondo un’analisi di Facile.it su dati ufficiali del Ministero dei Trasporti, il 14,08% degli autobus per trasporto persone destinati a servizio di noleggio con conducente immatricolati nelle Marche non è in regola con la revisione.