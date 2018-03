Testamento biologico: “Istituire registro dichiarazioni anticipate trattamenti sanitari” L'associazione Luca Coscioni ha scritto a tutti i Comuni delle Marche: "Non ci sono più scusanti. La legge è in vigore"

La cellula di Ancona dell’associazione “Luca Coscioni” e l’associazione “Radicali Marche”hanno trasmesso a tutti i comuni delle Marche, il 23 marzo scorso, una lettera per chiedere l’istituzione di un registro delle DAT (dichiarazioni anticipate dei trattamenti sanitari) visto che il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 217 del 14 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari”che regolamenta appunto l’istituzione dei registri delle dichiarazioni anticipate dei trattamenti sanitari.