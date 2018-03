“Ambulanti via dalla spiaggia di Senigallia… ma solo quelli i regolari” Lega e Fratelli d'Italia: "Venditori irregolari e clandestini potranno scorrazzare tranquillamente"

174 Letture Politica

Una ne fanno e cento ne pensano, ma se anche ne facessero cento e ne pensassero una, il risultato non cambierebbe, sempre pessimo sarebbe! Questa Amministrazione, anno dopo anno e giorno dopo giorno non fa altro che collezionare mosse e azioni sbagliate.

Dal nulla al troppo, una via di mezzo non la conoscono, o forse proprio non ci arrivano, ma il bello di tutto questo è che ogni loro “azione” cercano di indorarcela come una eccellenza o come la panacea di tutti i mali. Parliamo dell’ultima loro “chicca” che, udite udite”, riguarda l’abolizione delle licenze per gli ambulanti in spiaggia dal 2020 e la riduzione da 20 a 10 nel 2019!

La loro motivazione è che così facendo non ci saranno più i “fastidiosi Vu Cumprà” in spiaggia e si salvaguarderà l’economia dei commercianti che hanno delle attività sul lungomare. E certo, perché il problema dell’enorme fastidio che danno gli ambulanti deriva dalle 20 licenze! Scusateci la domanda gentili Amministratori, ma ci studiate la notte per arrivare a quelle motivazioni? Francamente non riusciamo a capire se ci state prendendo in giro per l’ennesima volta, o se siete veramente convinti di quello che dite e che fate. Il problema dei fastidi degli ambulanti non sono le 20 licenze regolari, sono le centinaia di Vu Cumprà abusivi, ossia senza licenza tutti e molti anche clandestini come i blitz delle Forze dell’Ordine hanno sempre evidenziato. Questo è il vero problema, non le oneste persone che lavorano pagando il dovuto. Non danno fastidio gli ambulanti che si muovono con un “trasportino” e che sono regolari, danno fastidio quelli che vanno a disturbare le persone sotto gli ombrelloni.

Domanda: “Siete mai andati a farvi un giro un po’ oltre Marotta”? In tutto il mondo, come anche in Italia, le spiagge, anche quelle più belle e rinomate, hanno degli spazi dedicati e controllati dove gli ambulanti possono esporre le loro merci e dove i bagnanti si recano per guardare e fare acquisti. Questa sarebbe una soluzione equa e giusta per tutti. Gli ambulanti avrebbero il loro “mercatino” in spiaggia e i bagnanti non avrebbero più il fastidio di essere disturbati sotto l’ombrellone dall’avanti e indietro delle centinaia di abusivi. Sarebbe una soluzione ordinata, carina e anche pulita, perché si eviterebbe anche di vedere decine e decine di buste di plastica abbandonate sulla spiaggia. Perché non dare anche a queste persone, quelli regolari ovviamente, uno spazio che gli consenta di operare bene e in tranquillità? Perché non dar loro più le licenze? E i “razzisti” poi saremmo noi? Fate ridere! Come fa ridere la dichiarazione dell’Assessore Carlo Girolametti: “Ho preso atto che la maggior parte degli ambulanti non fossero regolari e pochi i residenti a Senigallia (Ma va? Ha scoperto l’acqua calda l’Assessore!). Contrariamente alla mia sensazione, “sembra” che i turisti fossero infastiditi dalla presenza degli ambulanti”! “Sembra”??? No, “sono infastiditi”, e non da quelli regolari, ma da quelli irregolari, abusivi e clandestini! Ma Lei Assessore, insieme alle sue “sensazioni”, vive a Senigallia o su un altro pianeta?

Siete fuori dal mondo, non riuscite a capire le necessità e le problematiche di nessuno. Ha ragione il Presidente della Consulta degli immigrati, Mohamed Malih, quando dichiara: “Non nego il problema degli abusivi. Dico solo che non è mandando via tutti che si risolve. Va punito chi sbaglia, non tutti indistintamente, anche chi lavora pagando le tasse”. Ed è sempre lo stesso Malih che “suggerisce” la soluzione allestire un mercatino in spiaggia per far lavorare i regolari. Che soluzione è quella di togliere a tutti le licenze? Perché privare degli onesti lavoratori del loro lavoro? E voi sareste quelli che vanno incontro al popolo? Ma per piacere! Pensate forse che gli abusivi non verranno più in spiaggia a vendere la merce taroccata? Siete illusi se credete questo, oppure pensate di prenderci in giro ancora una volta, ma l’Italiano stupido non è, e il 4 marzo ve lo ha fatto ampiamente capire: il 70% dei voti sono andati al centrodestra e al M5S, e al PD neanche le briciole sono rimaste, anche i “cespugli di erbacce” che avevano intorno sono “svampati”.

Ovviamente la decisione di questa ennesima corbelleria l’avete presa, ma la Lega e Fratelli d’Italia questa estate vi sfideranno “inondandovi” di foto e filmati facendovi vedere le centinaia di extracomunitari abusivi senza licenza che scorrazzeranno sulla nostra spiaggia. Noi non siamo “razzisti” e ovviamente non lo siete neanche voi, ma voi di come si amministra le città e le problematiche di tutti proprio non ci capite nulla. Non avete una mente aperta e spesso non sapete di cosa parlate, come il Consigliere Perini che in Commissione, facendoci ridere, è riuscito ad opporsi ad una “pettorina” per gli ambulanti definendola una “soluzione razzista”. Povera Italia e povera Senigallia che ha siffatti personaggi a decidere per gli altri.

Caro Sindaco, Lei potrà anche già lavorare per farsi candidare alla “Presidenza della Regione Marche” nel 2020, ma come Amministratore ha ampiamente fallito, e lo capirà al momento che parteciperà alla prossima tornata elettorale.

Davide Da Ros – Consigliere comunale Lega Nord di Senigallia

Marcello Liverani – Coordinatore Fratelli d’Italia di Senigallia