Calcio: Marche-Friuli nel debutto del Torneo delle Regioni, con 8 senigalliesi Nelle tre squadre di calcio maschile rappresentate FC Vigor (con 6 giocatori), Olimpia Marzocca e Senigallia Calcio

Prime partite domani, sabato 24 marzo, per le squadre delle Marche al Torneo delle Regioni 2018, che si svolge interamente in Abruzzo.



Tanta Senigallia nelle tre squadre di calcio maschile (Juniores, Allievi e Giovanissimi).

Per tutte e tre il girone, a quattro formazioni, è con Friuli, Puglia e Calabria, non agevole.

La prima partita sarà col Friuli, sabato 24 marzo: alle 10 debuttano i Giovanissimi, alle 11.30 tocca agli Allievi, alle 16 agli Juniores.

Su 63 giocatori convocati dai tre selezionatori (Cremonesi per i più grandi, gli Juniores, Galizi per gli Allievi e Palanca, ex bomber in serie A negli anni Ottanta, per i Giovanissimi) ce ne sono ben 8 “senigalliesi”.

6 sono dell’FC Vigor Senigallia (Giobellina, classe 1999 e Magi Galluzzi, 2000, negli Juniores; Rotondo, 2001, negli Allievi, Arsendi, Roberto e Arcuri, 2003, nei Giovanissimi), uno dell’Olimpia Marzocca (Gresta, 1999, Juniores) e uno del Senigallia Calcio (Mancini, Giovanissimi).

Qui aggiornamenti sul Torneo, alla 57° edizione.

http://torneodelleregioni.lnd.it/it/tdr