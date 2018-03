Calcio: il programma (dimezzato) del fine settimana Non giocano FC Vigor Senigallia e Olimpia Marzocca; in campo Barbara, Prima (con Monserra-Anconitana) e Seconda Categoria

Per il Torneo delle Regioni si fermano i campionati di Eccellenza e Promozione nel week-end di sabato 24 e domenica 25 marzo.



Turno di riposo dunque ma non per tutte: giocano infatti Prima e Seconda Categoria, ma gioca anche in Eccellenza il Barbara, che affronterà la Biagio Nazzaro Chiaravalle: entrambe infatti non hanno giocatori convocati nella rappresentativa Marche e hanno chiesto di scendere regolarmente in campo.

Si giocano pure alcune partite di Promozione, dove invece rimangono ferme FC Vigor Senigallia e Olimpia Marzocca.

Questo il programma (25° giornata in Eccellenza e Prima Categoria, 23° in Seconda).

Da domenica 25 marzo non si gioca più alle 15, ma alle 16.

Eccellenza

Barbara-Biagio Nazzaro Chiaravalle domenica 25 marzo, ore 16.

Prima Categoria

Avis Arcevia-Montemarciano e San Biagio-Ponterio, sabato 24 marzo alle 15; Monserra-Anconitana (a Moie) domenica 25 alle 16.

Seconda Categoria

Castelleonese-Ponterosso, Corinaldo-Colle, Nuova Folgore-Senigallia Calcio, Pietralacroce-Olimpia Ostra Vetere e Sangiorgese-Victoria Brugnetto sabato 24 alle ore 15.