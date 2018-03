Gli alunni del Panzini alla giornata nazionale contro le mafie Per sognare insieme un cambiamento possibile

Gli alunni del Panzini di Senigallia anche in questo anno scolastico hanno partecipato a Jesi alla “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, promossa dall’associazione LIBERA.



Come ogni anno, la rete LIBERA, nel primo giorno di primavera, scelto come simbolo di rinascita, e gli enti locali, le scuole, le associazioni e tanti cittadini si sono ritrovati in tanti luoghi in tutta Italia, per ricordare nome per nome tutti gli innocenti morti per mano delle mafie: un ideale filo di memoria che dal ricordo deve generare impegno e giustizia nel presente.

XXIII giornata per combattere ogni forma di illegalità e promuovere i valori democratici della partecipazione e della cultura della legalità. In ogni regione è stata organizzata una grande manifestazione per condividere insieme questo importante appuntamento.

Tanti alunni e docenti del Panzini insieme con don Paolo Gasperini, responsabile di Libera per Senigallia, e tanti giovani provenienti dalle scuole di tutta la regione Marche che si sono ritrovati a Jesi, città scelta perché da sempre è attiva con numerosissime iniziative di volontariato come un “campo” organizzato a Cupramontana in un bene confiscato alle mafie.

Non il tradizionale corteo, a causa delle condizioni metereologiche, ma al palazzetto dello sport di Jesi per dire tutti insieme “NO ALLE MAFIE”.

È stata una giornata educativa, una occasione per crescere meglio sulla strada dell’impegno, una grande lezione di cittadinanza attiva