Giornata contro le mafie, aderisce pure Senigallia Il sindaco Mangialardi: "partecipazione non rituale, da sempre vicini a Libera per la legalità"

Il Comune di Senigallia aderisce alla XXIII^ Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera il 21 marzo.

La Giornata è dedicata quest’anno al tema “Terra. Solchi di Verità e Giustizia” e, nelle Marche, si svolgerà a Jesi.

“La nostra – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – è un’adesione convinta e non rituale, frutto del profondo legame che ci unisce a Libera e della sincera condivisione dei valori che la ispirano: democrazia, giustizia e legalità. Sentiamo dunque come un irrinunciabile dovere testimoniare e dimostrare vicinanza ai familiari delle vittime innocenti di tutte le mafie e rinnovare il quotidiano impegno di lotta a ogni forma di illegalità. Un impegno che acquista un particolare significato per chi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica e, soprattutto, quegli indispendabili presidi democratici che sono i Comuni.

Ovviamente siamo felici di constatare come, anche nelle Marche, Libera continui a crescere, conquistando alle ragioni della legalità migliaia di giovani, che svolgono una importantissima azione di prevenzione e di contrasto dei fenomeni criminosi e un fondamentale servizio di educazione alla cittadinanza”.