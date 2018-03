Il Carnevale di Senigallia rimane “a piedi” ma non si arrende alla pioggia Pur senza sfilata dei carri, la festa diretta da Anna Marconi ha coinvolto maschere e artisti al Foro Annonario - FOTO

E’ stata un’edizione a dir poco travagliata, la numero 36 del Carnevale di Senigallia: rinviata per ben tre volte per maltempo, gli organizzatori guidati dal nuovo direttore artistico, Anna Marconi, non si sono però arresi di fronte alla pioggia, che è caduta anche nella quarta data prevista, domenica 18 marzo.

Si è scelto di non rinviare nuovamente l’evento, ma di rivederne il programma, annullando la sfilata dei carri allegorici lungo le vie del centro storico di Senigallia e spostando la festa di Carnevale da piazza Garibaldi all’ex pescheria del Foro Annonario.

Abbiamo scelto le fotografie di Francesco Salvatori per raccontarvi il pomeriggio di festa, le tante maschere che hanno affollato i locali al coperto della piazza di Senigallia, l’animazione assicurata da gruppi mascherati e artistici e coreografici, come l’associazione culturale “L’Estetica dell’Effimero”, Magic Espy, il gruppo Jologik, la palestra “I love fitness”, la compagnia nazionale di danza storica “Marche 800”. Il tutto sotto la supervisione di Anna Marconi, con dj e conduttori radiofonici a scandire i tempi della festa e delle esibizioni.