Il Carnevale di Senigallia 2018 cambia sede e programma: il 18 marzo al Foro Annonario Festa spostata all'ex Pescheria con animazione e maschere. Sfilata dei carri annullata a causa della pioggia prevista

A causa della pioggia prevista per la giornata di domenica 18 marzo, la 36^ edizione del Carnevale di Senigallia si svolgerà nei locali coperti della ex Pescheria, al Foro Annonario.

La festa prenderà avvio alle ore 16. Non ci sarà la tradizionale sfilata dei carri, ma saranno presenti i gruppi mascherati, compresi il celebre Gruppo Patrasso 94 e i sammarinesi di “San Marino Comics”.

Tanti gli spettacoli in programma, che vedranno la partecipazione di Magic Espy, associazione culturale “L’Estetica dell’Effimero”, palestra “I love fitness”, compagnia nazionale di danza storica “Marche 800” e Jologik.

Il tutto sotto la sotto la conduzione della direttrice artistica Anna Marconi e di Dj Paperino, con Carlo Dj alla consolle.

Sempre alla ex Pescheria sarà allestita la postazione di Radio Velluto, dalla quale le conduttrici radiofoniche Felix e Raffaella Lattanzi racconteranno la festa in diretta per tutta la sua durata.