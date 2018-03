Brilla la stella di Giada Betti per il Senigallia Nuoto ai campionati regionali FIN La giovane ranista ha vinto i 50 metri con un tempo straordinario, che la qualifica per i nazionali

Si sono conclusi il weekend del 10 e 11 marzo a Fabriano i campionati regionali invernali di nuoto FIN, assoluti e di categoria.

E il Senigallia Nuoto, una delle 14 società partecipanti, ha riportato un risultato davvero notevole: è quello di Giada Betti, che nella gara dei 50 metri rana non solo ha riportato una vittoria prestigiosa, ma ha fatto registrare un tempo straordinario (00’34”28 ndr) che le è valso anche la possibilità di partecipare ai prossimi campionati nazionali Fin.

“La soddisfazione e la felicità di Giada è ovviamente anche la nostra – ha dichiarato il Presidente del Senigallia Nuoto, Emanuele Seri – perché è il frutto di un allenamento costante, completo, attento ai particolari. Un lavoro che ha avuto la punta di diamante nel risultato di Giada, ma che è provato anche dal fatto che la nostra squadra è stata rappresentata ai campionati di Fabriano con 9 atleti che hanno partecipato a ben 25 gare nelle diverse discipline e distanze”.

Un risultato davvero notevole, se si pensa che i tempi limite per la qualificazione nazionale sono davvero bassi, che per ogni gara accedono ai campionati nazionali Fin solo 30 atleti in tutta Italia e che Giada Betti è stata l’unica a riuscirci per la sua categoria nella regione Marche.

“Il successo di Giada è il miglior modo di chiudere la prima parte della nostra stagione, che aveva già visto brillanti risultati ai campionati Uisp – ha concluso Seri – Questa soddisfazione anche ai campionati Fin ci dà la giusta energia per affrontare ancor più motivati la seconda parte della stagione con lo spirito che contraddistingue il Senigallia Nuoto: l’amore per la nostra disciplina, l’impegno nell’allenamento e lo spirito di gruppo che riesce a moltiplicare le energie e i risultati dei singoli”.