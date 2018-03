Marche, campi assediati dai cinghiali: agricoltori in rivolta Coldiretti: “Torniamo a mobilitarci perché ancora non abbiamo visto atti concreti e progettualità”

I campi marchigiani sono oramai terra di conquista dei cinghiali che distruggono ettari di colture. A lanciare l’allarme è Coldiretti Marche che ha deciso di chiamare il comparto alla mobilitazione generale.



“Gli agricoltori e gli allevatori delle Marche sono esasperati– scrive Coldiretti – tratterebbe di una vera e propria emergenza alla quale la politica regionale, nonostante appelli e contributi di idee per trovare soluzioni, non ha ancora messo mano in uno scarico di responsabilità e far west di competenze che crea disparità tra territorio e territorio anche per i soli rimborsi, rigorosamente in ritardo almeno di quattro anni, alle attività danneggiate.”