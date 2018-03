Senigallia: alla Stella Maris un progetto innovativo per chi soffre di lieve demenza CaregiversPro è uno studio pilota che coinvolge pure paesi stranieri

Alla Residenza Stella Maris di Senigallia, struttura appartenente alla COOSS Marche ONLUS, ha ufficialmente preso il via un progetto del tutto innovativo nel suo genere.

Si tratta del Progetto CaregiversPro, e consiste nello sviluppo di una piattaforma digitale per persone che vivono con una demenza lieve o moderata e per i loro assistenti. Nel progetto la diade viene considerata come singola unità di cura e la piattaforma offre una selezione di servizi personalizzati e mirati in grado di migliorare la qualità della vita ed il benessere di entrambi. Si tratta di uno studio pilota che ad oggi coinvolge non solo l’Italia, anche Spagna, Regno Unito e Francia con il coinvolgimento di circa 600 diadi.

I caregivers sono coloro che si prendono cura della persona malata; coloro che molto spesso si fanno carico di ogni aspetto di vita del malato e che offrono un sostegno quotidiano non solo di carattere assistenziale, ma anche psicologico, sociale ed emotivo.

Grande attenzione viene dunque rivolta a questa figura, dalla quale non dipende solo la qualità di vita del malato, ma anche il benessere tutto della società.

Numerose le potenzialità dell’utilizzo della piattaforma all’interno di una struttura residenziale. Il progetto, oltre che promuovere nella persona il potenziamento di tutte le abilità cognitive, sostiene senza meno quelle emotive e sociali, motivando la persona alla socializzazione e alla conoscenza con gli altri ospiti della struttura ed i loro caregivers. La piattaforma, grazie alle sue potenzialità, permette la costruzione di un ponte tra ospiti e familiari i quali, per molteplici esigenze, non riescono sempre a garantire una presenza costante.

Un sostegno dunque concreto, prezioso ed innovativo quello che offre oggi Residenza Stella Maris ai propri ospiti ed ai loro caregivers.

Stella Maris