US Pallavolo Senigallia, in trasferta non ci siamo Altro ko nel sud delle Marche e la società scrive una nota sul comportamento del pubblico di Rapagnano

Le trasferte nel sud delle Marche si confermano molto ostiche e dopo essere caduta a Porto San Giorgio due settimane fa, la Miv Senigallia cade per 3-1 anche a Rapagnano nella terza giornata del gruppo salvezza della serie C femminile.



La situazione della classifica resta tranquillizzante per ciò che concerne la retrocessione diretta con i 7 punti di vantaggio delle senigalliesi sulla squadra attualmente penultima. Diventa però complicata la salvezza senza passare dai play-out con il -6 della Miv dalla squadra ora seconda in graduatoria e virtualmente salva direttamente. Va comunque ricordato che i play-out potrebbero anche non esserci, con la salvezza automatica di tutte le squadre che dovrebbero esserne coinvolte, se dalla serie B2 retrocedesse al massimo una sola squadra marchigiana. La situazione, dunque, rimane globalmente tranquillizzante, ma resta il fatto che la squadra deve cambiare marcia rispetto alle ultime due prestazioni.

Il virus influenzale che ha colpito Caterina Morganti ed Elisabetta Saraga, entrambe in campo debilitate, non basta a giustificare l’atteggiamento remissivo della squadra che soltanto a sprazzi è riuscita a restare alle calcagna delle padrone di casa. Persi i primi due parziali 25-20, 25-19, le senigalliesi reagivano vincendo il terzo set 23-25. Tutto vano però. Il Rapagnano si rimetteva in carreggiata e si aggiudicava il quarto set 25-20. Male muro, difesa e ricezione (solitamente punto di forza) in casa nerazzurra.

Mercoledì 14 si torna in campo per recuperare la giornata saltata per maltempo il 3 marzo scorso. La Miv giocherà in casa contro l’Amandola.

Polemica a margine circa il comportamento del pubblico locale che spesso ha riservato insulti gratuiti alle giocatrici nerazzurre.

Su questo, la società US Pallavolo Senigallia è intervenuta ufficialmente con la seguente nota:

“Complimenti alla squadra di Rapagnano, concreta ed efficace in campo. Desta più di una perplessità il comportamento di una parte del pubblico che non fa onore allo sport e che getta un’ombra deludente su una serata che doveva essere solo di sano agonismo”.

Nota lieta del fine settimana, la netta vittoria della Security Ta.Pe, la squadra maschile dell’Us Pallavolo Senigallia allenata da Davide Longarini, sempre più lanciata nella zona playoff della Prima Divisione. I ragazzi hanno battuto con un nettissimo 3-0 in poco più di un’ora di gioco il Volley Tre di Belvedere Ostrense, fanalino di coda del campionato, con i parziali di 25-18, 25-7, 25-21. Ora i senigalliesi, che la prossima settimana avranno un turno di riposo, sono terzi in classifica, con 10 punti di vantaggio sulla squadra attualmente sesta (la prima delle escluse dai play-off).

Sconfitta invece la squadra B femminile nel campionato di Prima Divisione, 0-3 in casa contro il Collemarino.