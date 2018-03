Servizio civile volontario anche per gli anziani nelle Marche Via libera alla proposta di legge: solo in Veneto un progetto analogo

Via libera all’unanimità da parte del Consiglio regionale alla proposta di legge, di cui è primo firmatario il consigliere regionale Udc, Luca Marconi, che istituisce il servizio civile volontario per gli anziani. “Questa legge è un piccolo orgoglio – sottolinea Marconi – per la nostra regione, tra le prime, insieme al Veneto, ad approvare una normativa di questo genere.