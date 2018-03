Cala livello del Misa. Criticità a Marazzana e strada della Chiusa. 6 marzo scuole chiuse Ritorno a fase di attenzione. Smontate paratie. Protezione Civile e tecnici sul posto: nessuna rottura arginale, mitigate criticità

AGGIORNAMENTO ore 0.06 – La costante riduzione del livello idrometrico del fiume Misa e la mitigazione delle criticità arginali, ha determinato la cessazione della fase di pre-allarme e il passaggio alla fase di semplice attenzione.

AGGIORNAMENTO ore 23.53 – Con il cessare delle precipitazioni si sta registrando un progressivo calo dei livelli del Misa. Passato senza conseguenze il picco di piena nel centro storico e sceso a 2,90 metri il livello del fiume nel punto di osservazione di Bettolelle, la Regione Marche ha disposto lo smontaggio delle paratie sui ponti Garibaldi e 2 Giugno.

Ovviamente continua il monitoraggio lungo tutta l’asta del fiume e, in particolare, in prossimità delle criticità rilevate a Molino Marazzana e strada della Chiusa.

L’evolversi della situazione lascia comunque ben sperare per un rapido ritorno alla normalità nelle zone allertate nel corso della giornata, ovvero Vallone, Borgo Passera, Borgo Bicchia, Borgo Molino e della zona Piano Regolatore.

I cittadini sono invitati a tenersi aggiornati seguendo le comunicazioni ufficiali diramate dal Comune di Senigallia divulgate attraverso i profili Facebook e Twitter dell’Ente

AGGIORNAMENTO ore 22.24 – Continua il controllo a vista dei due punti critici lungo l’asta del fiume Misa. Si conferma che non si è verificata alcuna rottura arginale e che, a titolo precauzionale, i residenti delle zone di Molino Marazzana e strada della Chiusa sono stati invitati a salire ai piani alti o a raggiungere il centro di accoglienza della scuola di Cannella. Il Centro operativo comunale continua a monitorare i livelli idrometrici.

AGGIORNAMENTO ore 21.39 – A titolo precauzionale e in considerazione del protrarsi dell’innalzamento dei livelli del fiume, per la giornata di martedì 6 marzo, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi sociali territoriali (asili nido, centri diurni, centro Alzheimer e trasporto socio-sanitario) di Senigallia.

AGGIORNAMENTO ore 20.50 – Attivata la fase di allarme nella zona di Molino Marazzana e strada della Chiusa

Spostarsi immediatamente ai piani alti o raggiungere il centro di accoglienza già aperto nella scuola di Cannella.

AGGIORNAMENTO ore 20.25 – Con l’innalzamento dei livelli del fiume, la Regione Marche ha disposto il montaggio delle paratie nei ponti Garibaldi e 2 Giugno. I cittadini sono invitati a rimuovere le auto dalla zona canale, Portici Ercolani via Perilli, via Dogana Vecchia, via Venti settembre e via Rossini.

AGGIORNAMENTO ore 19.42 – Con l’innalzamento dei livelli del fiume, la Regione Marche ha allertata la ditta per il montaggio delle paratie nel centro storico.

I tecnici e i volontari della Protezione civile regionale continuano a presidiare i punti critici individuati lungo gli argini con l’ausilio di una torre-faro messa a disposizione dai Vigili del Fuoco.

Eventuali segnalazioni vanno effettuate chiamando il numero della Polizia municipale 0716629288 o al numero della sala operativa comunale 0716629386.

I cittadini sono invitati a prestare la massima attenzione a tenersi informati sull’evolversi della situazione tramite le comunicazioni ufficiali diramate dal Comune di Senigallia e divulgate attraverso il portale istituzionale www.comune.senigallia.an.it e i profili Facebook e Twitter dell’Ente.