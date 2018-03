Criticità idrogeologica: scuole chiuse a Senigallia anche lunedì 5 marzo La decisione dopo l'allerta diramata dalla Protezione Civile della Regione Marche

Lo scioglimento della neve ancora significativamente presente nel territorio dell’hinterland senigalliese, in particolare nella fascia collinare, assieme alla previsione di diffuse precipitazioni piovose per la giornata del 5 marzo, anche a carattere di rovescio, ha indotto il Servizio di Protezione Civile della Regione Marche ad emettere per lunedì 5 marzo un avviso di condizioni meteo avverse, con un’allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica.

Per questo, per adottare ogni forma di prevenzione utile a tutelare la popolazione e la pubblica sicurezza, il vice Sindaco Maurizio Memè, sentito il Sindaco, su proposta del Centro Operativo Comunale, ha disposto per lunedì 5 marzo la chiusura a Senigallia di tutte le scuole di ogni ordine e grado, delle strutture per l’infanzia da 0 a 3 anni, dei centri diurni per disabili, dei servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario.

Continua ovviamente nel frattempo il costante monitoraggio su tutto il territorio del livello del fiume e della situazione dei fossi minori.

Per gli aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito internet del Comune di Senigallia www.comune.senigallia.an.it; la pagina facebook e il profilo twitter dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2)