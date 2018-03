A Fano Neri Marcorè in “Quello che non ho”, canzoni di Fabrizio De Andrè Da venerdì 2 a domenica 4 marzo al Teatro La Fortuna

Da venerdì 2 a domenica 4 marzoprosegue con Neri Marcorè in Quello che non ho FANOTEATRO, stagione della Fondazione Teatro della Fortuna realizzata in collaborazione con AMAT e con il contributo del Comune di Fano, della Regione Marche e del MiBACT.