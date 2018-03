I reportages d’autore di Ludovico Scortichini al Rotary Club Senigallia “I tanti itinerari percorsi in questi anni mi hanno insegnato a dare un diverso valore alle cose

Un viaggio intorno al mondo ricco di emozioni, aneddoti ed intense esperienze vissute in prima persona, quello raccontato da Ludovico Scortichini nel corso di un incontro organizzato dal Rotary club Senigallia che ha avuto per argomento turismo e reportages: cosa succede dietro la telecamera.



Il relatore, imprenditore di successo e profondo esperto di viaggi, oltre ad aver ricoperto numerosi incarichi istituzionali tra cui quello di presidente di Confindustria Marche – Sezione Turismo, coordina un gruppo di società impegnate nel turismo e nella produzione di documentari.

Dopo la presentazione del presidente Massimiliano Belli e la breve introduzione del giornalista Luca Pagliari che ne ha sottolineato la professionalità, frutto di una trentennale esperienza acquisita sul campo, Scortichini ha raccontato il suo modo di essere viaggiatore ponendo l’accento sull’attività di documentarista che lo ha visto collaborare con il National Geographic e con numerosi network, sia nazionali che internazionali. Prima di suggerire un viaggio a qualcuno, è fondamentale averlo vissuto in prima persona, disponibili ad aprirsi verso il nuovo e curiosi di conoscere l’altro poiché, in ogni continente ed a qualsiasi latitudine, per ogni essere umano è naturale cercare nel proprio simile il confronto e le comuni esperienze.

“I tanti itinerari percorsi in questi anni – ha concluso il relatore – mi hanno insegnato a dare un diverso valore alle cose e ad avere, pur nelle difficili circostanze in cui talvolta mi sono trovato, un atteggiamento tollerante e libero da pregiudizi; la telecamera dietro alla quale ci si muove può certamente aprirti molte porte ma, se come viaggiatore non sei sinceramente accogliente, non puoi vivere fino in fondo un’esperienza che, per sua natura, è fatta per condividere valori ed emozioni”.

