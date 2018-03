La neve fa chiudere le scuole di Senigallia anche venerdì 2 marzo Chiudono anche i centri diurni per disabili, i servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio-sanitario

Prosegue senza sosta il lavoro degli spalaneve e delle squadre operative per sgomberare le strade di viabilità primaria e secondaria, nonostante siano ancora in corso in queste ore le deboli nevicate previste dagli aggiornamenti dei bollettini meteo emanati dalla Protezione Civile Regionale.



Il lavoro proseguirà incessantemente per l’intera giornata di oggi, giovedì 1° marzo, ma non sarà possibile garantire entro la giornata di domani, 2 marzo, l’intero ripristino del sistema di viabilità e lo sgombero di tutti i piazzali di accesso agli edifici scolastici, dove permane il rischio di presenza di ghiaccio.

Pr questo, per evitare pericoli alla incolumità individuale, limitando quanto più possibile la circolazione viaria sulle principali strade cittadine e il rischio di possibili incidenti per cadute dovute alla presenza di ghiaccio, il Sindaco Maurizio Mangialardi, sentito il Coc, ha confermato anche per venerdì 2 marzo la chiusura a Senigallia di tutte le scuole di ogni ordine e grado, delle strutture per l’infanzia da 0 a 3 anni, dei centri diurni per disabili, dei servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario.

Per la giornata oggi, le previsioni del servizio Protezione Civile della Regione Marche attendono il transito di una perturbazione atlantica che determinerà la possibilità di precipitazioni diffuse sulle Marche, con limite delle nevicate che nel corso del pomeriggio/sera il tenderà ad alzarsi rapidamente fino a quote alto-collinari o montane.