Senigallia, due pazienti in rianimazione a causa dell’influenza Altri due trasferiti negli ospedali di Monza e Bologna

Due pazienti ricoverati in rianimazione a causa dell’influenza. Si tratterebbe di due uomini, rispettivamente di 51 e 50 anni mentre altre due, una 57enne ed un 56enne, sono state trasferite negli ospedali di Monza e Bologna per le conseguenze correlate a quello che era iniziato come uno stato influenzale.



I due sarebbero stati sottoposti al trattamento ecmo, una terapia utilizzata nell’ambito della rianimazione per i pazienti con insufficienza cardiaca o respiratoria acuta grave, refrattari al trattamento normale che non viene effettuata nelle Marche.

Alcuni giorni fa era stato divulgato un report della sorveglianza dell’influenza stagionale “Influent”, che si basavano sulle segnalazioni dei medici sentinella.

Il peggio sarebbe passato ma è ancora presto per abbassare la guardia: stiamo parlando dell’influenza stagionale che nelle Marche sarebbe in leggera flessione rispetto alle settimane precedenti. all’inizio della sorveglianza stagionale a settembre, nelle Marche sono segnalati sei casi gravi (tra i quali due decessi) per insufficienza respiratoria in persone adulte con precedenti fattori di rischio. Quattro non erano vaccinate per l’influenza stagionale.