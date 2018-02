Sport per rimanere sempre in salute, le Marche attivano oltre 40 bandi Sport per rimanere sempre in salute, le Marche attivano oltre 40 bandi

Nella regione tra le più longeve d’Italia si investe in prevenzione attraverso l’attività fisica: è rivolto agli adulti e agli over 65 il progetto ‘Sport senza età’ il cui bando è stato presentato questa mattina nella sede regionale; seconda fase della strategia che ha già attivato ‘Marche in movimento con lo sport di classe’dedicato agli alunni della scuola primaria, in coerenza con il piano regionale di prevenzione.