Si è svolto a Senigallia il primo aperitivo del Circuito Marchex! L'AperiMarchex è stata un'occasione di incontro e promozione per le imprese. I non iscritti hanno potuto conoscere il circuito

Mercoledì 24 gennaio presso l’Osteria Da Adamo si è tenuto per la prima volta a Senigallia l’AperiMarchex, l’evento di networking per gli imprenditori marchigiani, organizzato dal Circuito Marchex.

Circuito Marchex è una rete di imprese delle Marche che scambiano beni e servizi attraverso una moneta complementare all’Euro, il Mex. Ad oggi sono più di 850 le aziende e le attività del territorio marchigiano che hanno aderito a questo paradigma economico alternativo che è partito dalla Sardegna, con il Sardex, per poi estendersi in altre regioni di Italia. Tale innovativo sistema trae in realtà le fila da esperienze estere già ampiamente consolidate: primo fra tutti il Wir svizzero, che dal 1934, a seguito della crisi del ’29, si ritrova ad essere una valuta alternativa locale ormai di uso comune per imprese e cittadini.

Un mercato senza euro non è un’utopia né tanto meno un “imbroglio”, ma un’economia reale di natura fortemente territoriale che ha raggiunto oltre 15 milioni di transato dalla sua nascita nel 2014 e che è in continua crescita.

Perché entrare nel Circuito? Per trovare nuovi mercati per il proprio business, per risparmiare liquidità e per farsi spazio in un mondo sempre più globalizzato dove la competizione si gioca con i grandi gruppi internazionali. Non di meno per favorire un’economia locale attraverso il credito reciproco in grado di mantenere la ricchezza sul territorio e favorire gli scambi senza dover ricorrere a gravose soluzioni fiscali. Un mercato facilitato e personalizzato e con basse barriere all’ingresso. che ogni iscritto può personalizzare nella filiera di riferimento dei propri prodotti e servizi.

L’AperiMarchex rappresenta un momento di networking informale che una volta al mese fa tappa in un comune diverso della nostra regione. In questo modo tutti gli aderenti, ma anche i curiosi e gli interessati, hanno la possibilità di trovare un AperiMarchex non troppo lontano da loro. L’evento dà l’opportunità alle imprese affiliate di promuoversi e di trovare negli altri partecipanti potenziali clienti e fornitori. Per i non iscritti invece è un’occasione per conoscere il Circuito, il suo funzionamento e chi ne fa parte. Così, molto spontaneamente e in un clima gioviale ma pur sempre proficuo, si prendono contatti, si sviluppano nuovi rapporti commerciali e ci si sente parte di un progetto comune che dà valore al proprio lavoro.

Per l’ultimo AperiMarchex la location prescelta è stata l’accogliente Osteria Da Adamo (www.daadamo.it), anch’essa iscritta alla rete, dove tutti i partecipanti hanno potuto gustare un menù di piatti tipicamente marchigiani proposti dallo chef.

Il Circuito continua ad accogliere nuovi associati su tutto il territorio marchigiano e mira ad espandersi con particolare riguardo nel centro nord giacché la maggior parte delle imprese e delle attività ad oggi si concentra nella zona del maceratese e del fermano.

Per approfondire il Circuito Marchex visitare il sito web www.circuitomarchex.net, inviare un’email a info@circuitomarchex.net oppure chiamare il numero 0733235147.