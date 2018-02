Calcio: Avis Arcevia, appuntamento con la storia al Del Conero In uno stadio da 20.000 posti, di fronte, con diretta televisiva, la nobile decaduta Anconitana

Appuntamento con la storia, anche se servirà un’impresa per l’Avis Arcevia del neotecnico Azzeri, che da qualche settimana ha sostituito il dimissionario Tito Perini.



Domenica 4 febbraio (ore 15) l’Arcevia, nella 20° giornata di Prima Categoria, renderà visita alla gloriosa Anconitana: i ragazzi di Azzeri davranno superare l’emozione di giocare non solo in uno stadio da 20.000 posti (il Del Conero) calcato in passato da campioni come Marco Van Basten, ma anche per la diretta tv: il match sarà infatti trasmesso da E’TV Marche.

Indubbiamente tutto ciò costituirà pure uno stimolo, benché dal punto di vista tecnico il pronostico non lasci troppe alternative: un classico testacoda, con l’Anconitana prima e già con un piede e mezzo in Promozione grazie alle 16 vittorie in 19 giornate (50 punti) ed Arcevia ultimo da solo con 15 punti.

All’andata, per accogliere le centinaia di tifosi dorici, si giocò al Bianchelli di Senigallia dove finì 3-0 per la squadra del capoluogo.