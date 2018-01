AIRC Senigallia: vi aspettiamo sabato 27 gennaio con le “Arance della Salute” L'AIRC sarà presente anche a Senigallia in Piazza Roma: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Sabato 27 gennaio l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro apre ufficialmente il nuovo anno di raccolta fondi insieme ai suoi 15 mila volontari impegnati in oltre 2.700 piazze per distribuire le “Arance della Salute“, simbolo dell’alimentazione sana e protettiva grazie alle loro straordinarie proprietà.



Si tratta infatti di arance rosse di Sicilia, che contengono gli antociani, pigmenti naturali dagli eccezionali poteri antiossidanti, e circa il quaranta per cento in più di vitamina C rispetto agli altri agrumi.

Con una donazione di 9 euro sarà possibile ricevere una reticella da 2,5 kg di arance e una guida con preziose informazioni per la selezione dei cibi da portare in tavola e per una lettura consapevole delle etichette alimentari.

L’AIRC sarà presente anche a Senigallia, in Piazza Roma, con i suoi volontari: la mattina dalle 9.00 alle 12.00 ed il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.

Si ringraziano per la collaborazione il Comune di Senigallia ed il Comitato locale della Croce Rossa.