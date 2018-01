Biglietti introvabili per “Father and Son” con Claudio Bisio? 4 in palio su Senigallia Notizie! Leggi l'articolo, commenta rispondendo alle tre domande e vinci l'ingresso omaggio al Teatro La Fenice per giovedì 25 gennaio

132 Letture Cultura e Spettacoli

E’ pronto a salire sul palco del Teatro La Fenice di Senigallia Claudio Bisio con “Father and Son”, all’interno del cartellone per la stagione teatrale 2017/18, curata dalla Compagnia della Rancia e da AMAT Marche. Giovedì 25 e venerdì 26 gennaio alle ore 21, in scena lo spettacolo i cui biglietti sono praticamente introvabili… Tranne che per i lettori di Senigallia Notizie, che hanno la possibilità di essere in sala da veri privilegiati!

Per questo evento, così come accadrà per altri spettacoli in cartellone durante la stagione teatrale 2017/18, Senigallia Notizie mette infatti in palio 4 biglietti gratuiti per i nostri lettori, validi esclusivamente per lo spettacolo di giovedì 25 gennaio. Continuando a leggere questo testo, troverete tre domande a cui dovete rispondere, commentando l’articolo, per aggiudicarvi i biglietti in palio, che saranno due per ciascuno dei primi due commentatori che risponderanno correttamente!

Ecco la prova con cui dovete cimentarvi voi lettori e commentatori per aggiudicarvi i biglietti gratuiti in palio per la data di giovedì 25 gennaio, dimostrandoci di essere dei fan di Claudio Bisio e conoscitori dello spettacolo Father and Son (oltre che di aver letto l’articolo di presentazione dello spettacolo…) Per darcene prova, basterà commentare questo articolo rispondendo alle tre domande che vi facciamo di seguito. Esse sono riferite al contenuto dell’articolo pubblicato su Senigallia Notizie martedì 16 gennaio, che presenta lo spettacolo Father and Son.

1. A quali lavori di Michele Serra è ispirato Father and Son?

2. All’interno di quale evento ha debuttato lo spettacolo del 2014?

3. Come di chiama il regista di Father and Son?

Ricordate che non vince solo il primo commentatore, ma i primi due che commenteranno (rispondendo esattamente!) fino al momento in cui la redazione non metterà visibili tali commenti, decretando così i vincitori: ciascun lettore vincitore si aggiudicherà due biglietti per lo spettacolo di giovedì 25 gennaio alle 21.

Buon divertimento e che vincano i lettori!

L’appuntamento è per tutti gli spettatori nella doppia data di giovedì 25 gennaio e venerdì 26 gennaio, sempre alle ore 21 al Teatro La Fenice di Senigallia con Father and Son!