Vino ed enoteche, è boom anche nelle Marche Analisi statistica di Coldiretti: "l'acquisto di vino è ormai espressione culturale"

Una crescita del 12,8% in cinque anni (dal 2012 al 2017) per le enoteche delle Marche con la presenza di 167 “oasi del vino” in tutta la regione.

È quanto emerge da un’analisi di Coldiretti e della Camera di commercio di Milano dalla quale si evidenzia la crescente attenzione alla qualità negli acquisti di vino che è ormai diventato una espressione culturale da condividere con amici e parenti.