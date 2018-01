Dal 16 gennaio Urbino in musica: si inaugura con Madama Butterfly Al via la 4 ͣ Stagione musicale al Teatro Sanzio

Come già anticipato dal Sindaco di Urbino Maurizio Gambini, dall’Assessore alla Cultura Vittorio Sgarbi e dal direttore dell’AMAT Gilberto Santini in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’intera Stagione teatrale 2017/2018, il Teatro Sanzio torna a ospitare la sezione dedicata alla musica – Urbino in Musica, attesa quarta edizione della stagione musicale promossa dal Comune di Urbino e dall’AMAT con il contributo di Regione Marche e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – che accresce la composita e ricca proposta culturale della città con appuntamenti per un pubblico ampio e diversificato per un’esperienza a 360° nell’universo musicale.