Basket: per Senigallia un derby in salita a Porto Sant’Elpidio Biancorossi senza Brighi, i padroni di casa hanno appena ripreso Lovatti: si gioca domenica 14 gennaio

Senigallia senza Brighi, con Bertoni al probabile rientro dopo oltre un mese e Tortù debilitato da un virus in settimana, Porto Sant’Elpdio con Lovatti all’esordio dopo aver iniziato la stagione a Matera, ma senza mai giocare per problemi fisici.



Il derby della 17° giornata di serie B è in salita per la Goldengas, chiamata all’impresa sul parquet dei cugini, già vittoriosi all’andata al PalaPanzini e davanti in classifica di due punti.

In settimana i biancorossi hanno perso Brighi, che sarebbe stato ex di turno: la guardia romagnola è diretta in Toscana al San Miniato e la società sta ancora cercando un sostituto.

L’aggiunta di Lovatti, pur reduce da un lunghissimo stop, può inoltre alzare l’entusiasmo dell’ambiente biancoazzurro, dove il play classe 1989 aveva già giocato con ottimi risultati.

Salto a due alle ore 18 di domenica 14 gennaio agli ordini degli arbitri Di Martino di Santa Maria La Carità (Na) e Fiore di Scafati (Sa).