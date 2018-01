Lotteria Italia, nelle Marche le giocate aumentano, ma calano le vincite Solo tre premi minori in regione, dove sono aumentate, anche se di poco, le giocate

122 Letture Cronaca

Vendite in leggera crescita per la Lotteria Italia nelle Marche, dove i biglietti venduti sono stati 218.190, lo 0,3% in più sulla precedente edizione.

Va alla provincia di Ancona, come riferisce Agipronews, il primato di tagliandi staccati, circa 79 mila, il 9,6% in meno rispetto allo scorso anno.