Stagione super nei musei statali, ma nelle Marche c’è il segno meno La regione è undicesima in Italia con circa mezzo milione di visitatori

Stagione da record per i musei italiani, ma le Marche sono tra le poche regioni a far segnare il segno meno.

Comunicati nei giorni scorsi dal ministro Franceschini i dati sull’afflusso di persone nei musei statali italiani: il 2017 è stato un anno da record con 50 milioni, 103 mila e 996 ingressi, circa 5 milioni in più del 2016 e 12 in più del 2013.