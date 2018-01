Nel 2017 80 persone scomparse ritrovate dalla Polfer Di questi 38 erano minori; quasi azzerati i furti rame

Sono ottanta, di cui 38 minorenni, le persone scomparse rintracciate nel 2017 tra Marche Umbria e Abruzzo dal personale delle varie sezioni del Compartimento di Polizia Ferroviaria con sede ad Ancona. Questo uno dei dati più importanti per il bilancio dell’operato della Polfer.





Importanti risultati anche per quello che riguarda il contrasto al furto di rame: che in ambito ferroviario spesso significano ritardi alla circolazione dei treni e consistenti disagi per i viaggiatori.