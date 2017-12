Chiude il 2017 con un bel podio “under 13” la US Pallavolo Senigallia Marche International Volley Cup: le ragazze allenate da Stefano Paradisi cedono solo in semifinale al tie-break

Straordinario risultato per la under 13 femminile dell’Us Pallavolo Senigallia, allenata da Stefano Paradisi. Le giovanissime nerazzurre si sono classificate al terzo posto, su 16 squadre partecipanti provenienti da tutta Italia, alla prestigiosa Marche International Volley Cup, torneo di fine anno svoltosi ad Offida tra il 27 e il 29 dicembre.

Nel match d’esordio le senigalliesi hanno battuto 2-1 il Ciampino aggiudicandosi in scioltezza il primo set, commettendo troppi errori nel secondo, ma poi aggiudicandosi il terzo e decisivo parziale (a livello di under 13 si gioca al meglio dei tre set). Ragazze molto più sciolte nella giornata successiva in cui liquidavano per 2-0 sia le padrone di casa dell’Offida, sia il Perugia. Vinto così brillantemente il girone con tre vittorie, le ragazze venivano accoppiate al Pescara per i quarti di finale.

Ne usciva una prestazione splendida, con un 2-0 tutto sommato agevole che portava le nerazzurre alla semifinale contro l’Unika Venezia. Partita equilibratissima che andava avanti punto a punto. Nel primo parziale si imponevano le veneziane, nel secondo le senigalliesi. Si arrivava sul 13 pari nel tie break decisivo, ma un colpo fortunato e un errore in ricezione delle nerazzurre dava alle venete l’accesso alla finale. Alla fine del match applausi scoscianti del pubblico e qualche comprensibile lacrima da parte delle giovanissime senigalliesi che sentivano di poter raggiungere la finale.

Dopo il tour de force della seconda giornata, nella terza, ad attendere le ragazze di coach Paradisi, c’era la finale terzo e quarto posto contro il Civitavecchia. Complice la stanchezza e il sonno (alzataccia alle 6.30) il primo set era da dimenticare. Le nerazzurre però non si lasciavano andare e crescevano nel corso del match, ribaltando il risultato e aggiudicandosi un prestigioso terzo posto.

Durante i tre giorni del torneo, magnificamente organizzato dalla società Ciu Ciu Offida, le ragazze con i loro genitori stati ospiti al residence Costa Smeralda a San Benedetto del Tronto. Al di là degli impegni agonistici non sono mancati momenti di divertimento e socializzazione, anche con le ragazze delle altre squadre.

“E’ stata una grande esperienza – dice coach Paradisi – . Dal punto di vista tecnico, le ragazze hanno fatto un grande salto in avanti a livello mentale. La vittoria del secondo set in semifinale e soprattutto la vittoria in rimonta nella finale per il terzo posto sono la dimostrazione di questa crescita. Sono soddisfatto anche perché nel corso del torneo ho potuto utilizzare tutte le 11 ragazze della rosa. Un grazie a Simone Barocci per l’aiuto e ai genitori che ci hanno seguito creando un clima bellissimo e coinvolgente”.