La notte più lunga dell’anno al Teatro La Fenice con “Lo schiaccianoci” Le musiche di Cajkovskij e le coreografie di Marius Petipa proposte dal Balletto di San Pietroburgo domenica 31 dicembre

Lo schiaccianocicon le musiche di Cajkovskij e le coreografie di Marius Petipa proposto dal Balletto di San Pietroburgo, accompagna domenica 31 dicembre la notte più lunga dell’anno al Teatro La Fenice.



Il “balletto classico” per eccellenza è fuori abbonamento nella sezione danza del cartellone proposto da Comune e AMAT con il sostegno di MiBACT e Regione Marche.

Amore, sogno e fantasia per uno dei balletti più affascinanti della storia della danza classica. Le scenografie incantate del Balletto di San Pietroburgo – Saint Petersburg Classical Ballet Tradition rendono partecipe lo spettatore della stessa fiaba di Hoffmann. Per le sue caratteristiche di favola a lieto fine e per la vicenda pervasa da un’atmosfera fatata di festa: una fiaba fatta di dolciumi, soldatini, albero di natale, fiocchi di neve e fiori che danzano, topi cattivi, prodigi, principe azzurro e fatina, è diventato un balletto che ammalia i bambini e incanta i grandi. Per questo è lo spettacolo più rappresentato nel mondo durante le festività natalizie. La conclusione è segnata dallo squisito Valzer dei Fiori, dopo il quale Clara si ritroverà nella sua poltrona con il suo schiaccianoci in grembo, felice di questo sogno di Natale.

Biglietti da 30 a 45 euro in prevendita alla biglietteria del Teatro La Fenice (via Cesare Battisti 9 tel. 071/7930842 e 335/1776042) aperta nei giorni di spettacolo dalle 17. Prevendite anche su vivaticket.it. e al Call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600.

Inizio ore 22.00.