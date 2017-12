Tennistavolo: l’anno si chiude giocando al Centro Olimpico di Senigallia Torneo Imperatore aperto a tutti sabato 30 dicembre

L’ultima settimana dell’anno sarà una settimana intensa per il tennistavolo che organizza uno stage tecnico interregionale ed un torneo speciale giocato con racchette di legno senza ricopertura di gomma.



Si parte giovedì 28 con una sessione del Progetto Giovani della federazione allargato alle regioni Marche, Umbria ed Abruzzo. L’iniziativa è partita tempo fa e prevede stage congiunti per offrire ai ragazzi una maggiore opportunità di crescita. I Centri di Terni e quello di Senigallia sono le sedi naturali perché facilmente raggiungibili e soprattutto dotati delle migliori condizioni di gioco. Oltre ai numerosi giovani di Senigallia saranno presenti anche i due tecnici Nicola Falappa e Lorenzo Giacomini.

Sabato 30 invece sarà organizzato il woddenbat con la formula “Imperatore”. Si tratta di un torneo a 32 che prevede un sistema originale di incontri (ideato dal Maestro Pettinelli ed utilizzato in diverse parti d’Italia come formula promozionale) che verrà giocato con racchette di legno senza ricopertura di gomma. In questo modo saranno azzerate le differenze tecniche legate alla capacità di generare effetti e tutti i partecipanti potranno avere chance di vittoria.

L’effetto indotto dall’uso delle gomme determina una frattura con il mondo amatoriale del ping pong creando una vera e propria barriera di ingresso alla versione agonistica.

All’estero stanno emergendo alternative, la più nota delle quali è l’hardbat giocato con racchette uguali (non personalizzate per ogni giocatore come avviene normalmente) costituite da un telaio in legno ricoperto da gomma puntinata, riproponendo una soluzione utilizzata fino agli anni ’50. Il woddenbat è ancora più semplice perché lascia il legno nudo per esaltare l’abilità nel tempismo e nella velocità.

A questo torneo possono iscriversi tutti, maschi e femmine, giovani, adulti ed anziani.