Ultimi giorni per visitare “Salvati dal terremoto” La mostra alla Sala del Trono della Pinacoteca di Senigallia chiude il 31 dicembre

Chiude infatti col 31 dicembre il percorso che, dalla primavera, ha accolto centinaia di visitatori con la pos-sibilità di ammirare le grandi tele salvate dalla crisi sismica del 2016 che “feriva” le Marche col centr’Italia colpendo gravemente anche la Collegiata e Parrocchiale di San Pietro Apostolo in Monte San Vito.

La cultura e l’arte come ambasciatrice di un territorio, mentre in tutta Italia beni culturali sono esposti in prestigiose sedi proprio per ricordare la vitalità di popolazioni gravemente segnate e messe alla prova. Ad ingresso gratuito, la mostra re-sterà aperta sino a domenica 31 dicembre, sempre ad ingresso gratuito, nei giorni di sabato, domenica e festivi con orario 9-12/16-19 (25 dicembre: chiuso). Info: www.diocesisenigallia.it .